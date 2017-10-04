В Темрюкском районе состоялось Торжественное захоронение 93-х неизвестных солдат

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Накануне 74-й годовщины освобождения Таманского полуострова и Кубани от фашистских захватчиков в поселке Стрелка Темрюкского района прошла церемония захоронения 93-х неизвестных советских воинов, останки которых были обнаружены поисковиками в 2017 году.

Красноармейцы и краснофлотцы были подняты в ходе экспедиций этого года поисковиками краевых поисковых отрядов «Тамань», «Черномор», и Краеведческого отряда «Поиск» из Темрюка, Анапы, Динского и Красноармейского районов.

Найдены бойцы в тех местах, где осенью 1943 года проходили ожесточённые кровопролитные бои по прорыву «Голубой линии», сопровождавшиеся большими потерями наших войск.

Важно отметить, что большинство павших воинов были найдены на территории поселка Стрелка: в огородах, во дворах. Этому предшествовала огромная архивная работа, опросы местных жителей, которую кропотливо проводит более 10 лет руководитель поискового отряда «Тамань» Игорь Бордюгов и его соратники. Благодаря энтузиастам-поисковикам за последние несколько лет сотни погибших героев были преданы земле с воинскими почестями.

Источник: Пресс-служба Регионального отделения Общероссийского общественного движения « Поисковое движение России» в Краснодарском крае.