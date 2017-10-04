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Новейший учебный вертолёт Ми-28УБ готов к серийному производству в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам заместитель Министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения предприятия «Роствертол».

По его словам, первые восемь вертолётов, которые Минобороны получит в 2017 году, планируется направить для подготовки экипажей в воинские подразделения в Пушкине, Кореновке и Торжке.

Заместитель главы военного ведомства также ознакомился с производственными мощностями завода, где строятся боевые вертолёты

Ми-28Н «Ночной охотник», а также самый тяжёлый в мире вертолёт Ми-26.

Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Он оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации