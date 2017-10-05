/В России/

В Новороссийске продолжаются работы по наведению санитарного порядка

После разгула ветра в МБУ «Безопасный город» продолжают поступать обращения граждан по возникшим проблемам, поэтому в ежедневном режиме в конце каждого дня все внутригородские районы города отчитываются по исполнению контрольных вопросов на своей территории.

Помимо улиц и дворов в порядок приводят территории городских парков и скверов. Вчера уборку провели на площади Героев.

До конца недели отремонтируют дорожные знаки, уберут испорченные рекламные щиты. Управляющие компании отчитаются по ремонту кровель и вывозу мусора с дворовых территорий.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На Балтийском флоте объявлена штормовая готовность второй степени

Военно-полевой сбор Черноморского казачьего округа 2017 года

В Новороссийске изъяли запрещенный сыр

В августе 2017 г. россияне взяли на 8% меньше кредитов чем год назад, однако рост объемов сохраняется

Google изъяла телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube

Хостел Новороссийск