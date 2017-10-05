В Новороссийске продолжаются работы по наведению санитарного порядка

/В России/

После разгула ветра в МБУ «Безопасный город» продолжают поступать обращения граждан по возникшим проблемам, поэтому в ежедневном режиме в конце каждого дня все внутригородские районы города отчитываются по исполнению контрольных вопросов на своей территории.

Помимо улиц и дворов в порядок приводят территории городских парков и скверов. Вчера уборку провели на площади Героев.

До конца недели отремонтируют дорожные знаки, уберут испорченные рекламные щиты. Управляющие компании отчитаются по ремонту кровель и вывозу мусора с дворовых территорий.