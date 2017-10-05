В августе 2017 г. россияне взяли на 8% меньше кредитов чем год назад, однако рост объемов сохраняется

/В России/

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за август 2017 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в бюро.

Всего за август было выдано 2,70 млн новых кредитов общим объемом более 447,40 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов снизилось на 8%, при этом объемы кредитования увеличились на 14%. В августе 2016 г. было выдано 2,94 млн кредитов на 390,81 млрд руб.

Наибольшее снижение количества новых кредитов отмечено в сегменте кредитов наличными, где количество новых выдач снизилось на 9%, при этом объемы кредитования выросли на 10%. В августе 2017 было выдано 1,84 млн кредитов наличными на 235,58 млрд руб. против 2,03 млн кредитов на 214,29 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 105 до 129 тыс. руб.

В сегменте кредитных карт также отмечается снижение количества новых выдач при росте объемов кредитования. Количество новых карт снизилось на 2% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 5%. В августе этого года было выдано более 742,84 тыс. карт с общим лимитом 46,21 млрд руб., годом ранее – 756,02 тыс. карт на 43,84 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 58 до 62 тыс. руб.

В сегменте ипотечных кредитов отмечается наиболее значительный рост. Объемы ипотечных кредитов[1], средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в августе 2017 г., выросли в годовом отношении на 26%, количество таких кредитов выросло на 17%. В августе было выдано 73,29 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 134,61 млрд руб., год назад было выдано 62,45 тыс. кредитов на 106,50 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 до 1,8 млн руб.

Сегмент автокредитования также показал рост. Количество новых кредитов выросло на 15%, а объемы выдач увеличились на 17%. В августе этого года было выдано 37,36 тыс. кредитов на 27,87 млрд руб., годом ранее банки выдали 32,63 тыс. кредитов на 23,84 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 731 до 746 тыс. руб.

Всего за 8 мес. текущего года банки выдали более 20,29 млн кредитов общим объемом более 3,21 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, а количество новых выдач выросло в годовом отношении на 4%. За аналогичный период 2016 г. было выдано более 19,49 млн кредитов на 2,49 трлн руб.