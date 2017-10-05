Военно-полевой сбор Черноморского казачьего округа 2017 года

/В России/

В районе станицы Раевской (Новороссийск) прошел трехдневный военно- полевой сбор казаков Черноморского округа, на который прибыли казаки Сочи, Адлера, Хосты, Лазаревского, Туапсе, Геленджика и Новороссийска.

Красиво обустроенный казачий лагерь, огороженная территория, ровные ряды палаток, медпункт, штабная палатка, походная передвижная церковь, сцена, аппаратура, чистый плац. У каждого РКО своя кухня. Проведено наружное освещение. Четко отлажена работа комендантского взвода на КПП. Без разрешения в лагерь никто не попадет. Команда инструкторов Кубанской казачьей спортивной школы «Баско» прибыла в расположение казачьего полевого лагеря. Разместились, встали на довольствие и выехали на автобусе, вместе с Адлеровским дивизионом, на полигон для проведения боевых стрельб.

На полигоне полк в течение получаса разделили на пулеметчиков, снайперов, автоматчиков и тех, кто будет стрелять из пистолета. Побывав на двух учебных точках, мы направились в пункт выдачи боеприпасов, и каждый получил в руки по одному магазину с 15 патронами. Далее под руководством офицеров-десантников был проведен инструктаж по технике безопасности во время стрельб. Затем казаки заняли свои позиции на огневом рубеже. Стреляли сменами по 27 человек. Нам разрешили произвести стрельбу с разных положений: лежа на левом боку, подкрут на левом боку, на правом боку, подкрут на правом боку, стрельба на спине головой вперед, стрельба на спине ногами вперед и другие переходные положения. После основных стрельб желающие казаки получили на руки по 2-3 полных магазина.