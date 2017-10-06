Самые чистые города России
Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. На основе исследования аналитики составили рейтинг чистоты 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.
В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». В опросе принял участие 258 441респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры. Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.
В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5балла ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.
10 самых чистых городов России
(по оценкам местных жителей)
|
Место в 2017 г.
|
Динамика к 2016 г.
|
Город
|
Регион
|
Число респондентов
|
1
|
+1
|
Грозный
|
Чеченская Республика
|
196
|
2
|
-1
|
Нижневартовск
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
541
|
3
|
+1
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
343
|
4
|
-1
|
Нижнекамск
|
Республика Татарстан
|
356
|
5
|
0
|
Набережные челны
|
Республика Татарстан
|
988
|
6
|
+2
|
Сургут
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
825
|
7
|
-1
|
Саранск
|
Республика Мордовия
|
667
|
8
|
+1
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
4324
|
9
|
-2
|
Чебоксары
|
Чувашская Республика
|
1214
|
10
|
0
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
2071
В десятку лидеров по критерию «Чистота» ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки во второй половине рейтинга: в диапазоне от 56 до 76 места расположились Уфа (-7 позиций), Красноярск (-6), Нижний Новгород (-9), Екатеринбург (-3), Ростов-на-Дону (+7) и Воронеж (+1).
Москву жители столицы оценили на 6,9 баллов, и она заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на три пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург, наоборот, опустился на три строки до 27 места. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.