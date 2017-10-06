Самые чистые города России

/В России/

Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. На основе исследования аналитики составили рейтинг чистоты 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». В опросе принял участие 258 441респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры. Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5балла ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.

10 самых чистых городов России

(по оценкам местных жителей)

Место в 2017 г. Динамика к 2016 г. Город Регион Число респондентов 1 +1 Грозный Чеченская Республика 196 2 -1 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ 541 3 +1 Армавир Краснодарский край 343 4 -1 Нижнекамск Республика Татарстан 356 5 0 Набережные челны Республика Татарстан 988 6 +2 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ 825 7 -1 Саранск Республика Мордовия 667 8 +1 Краснодар Краснодарский край 4324 9 -2 Чебоксары Чувашская Республика 1214 10 0 Тюмень Тюменская область 2071

В десятку лидеров по критерию «Чистота» ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки во второй половине рейтинга: в диапазоне от 56 до 76 места расположились Уфа (-7 позиций), Красноярск (-6), Нижний Новгород (-9), Екатеринбург (-3), Ростов-на-Дону (+7) и Воронеж (+1).

Москву жители столицы оценили на 6,9 баллов, и она заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на три пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург, наоборот, опустился на три строки до 27 места. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.