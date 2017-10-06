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Самые чистые города России

Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. На основе исследования аналитики составили рейтинг чистоты 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». В опросе принял участие 258 441респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры. Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5балла ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.

10 самых чистых городов России

(по оценкам местных жителей)

 

Место в 2017 г.

Динамика к 2016 г.

Город

Регион

Число респондентов

1

+1

Грозный

Чеченская Республика

196

2

-1

Нижневартовск

Ханты-Мансийский автономный округ

541

3

+1

Армавир

Краснодарский край

343

4

-1

Нижнекамск

Республика Татарстан

356

5

0

Набережные челны

Республика Татарстан

988

6

+2

Сургут

Ханты-Мансийский автономный округ

825

7

-1

Саранск

Республика Мордовия

667

8

+1

Краснодар

Краснодарский край

4324

9

-2

Чебоксары

Чувашская Республика

1214

10

0

Тюмень

Тюменская область

2071

 

В десятку лидеров по критерию «Чистота» ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки во второй половине рейтинга: в диапазоне от 56 до 76 места расположились Уфа (-7 позиций), Красноярск (-6), Нижний Новгород (-9), Екатеринбург (-3), Ростов-на-Дону (+7) и Воронеж (+1).

Москву жители столицы оценили на 6,9 баллов, и она заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на три пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург, наоборот, опустился на три строки до 27 места. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.

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Категория: Новости / В России

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