Администрации Засовского сельского поселения Лабинского района предписано уничтожить амброзию

/В России/

При проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации Засовского сельского поселения Лабинского района инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что на земельном участке выявлено произрастание карантинного сорняка - амброзии полыннолистной. Данный факт указывает на непроведение мер борьбы с карантинными объектами.

Тем самым Администрация Засовского сельского поселения Лабинского района и глава Администрации допустили нарушения ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 206-ФЗ «О карантине растений».

По итогам контрольно-надзорного мероприятия за вышеуказанное нарушение Администрация Засовского сельского поселения Лабинского района и глава Администрации привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора.