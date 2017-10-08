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В Северной Осетии гражданин добровольно сдал гранатомёт, гранаты, выстрелы к РПГ

В центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия - Алания обратился 33-летний местный житель и добровольно сдал 10 ручных осколочных гранат Ф-1, 3 осколочных гранаты к ручному противотанковому гранатомету, одну противотанковую гранату РПГ-18 и более 2тыс. патронов 5.45 к автоматам и пулеметам Калашникова. 

Все боеприпасы находились в состоянии пригодном к использованию. В скором времени гражданин получит денежное вознаграждение. 

Акция добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия за денежное вознаграждение, согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-Алания проходит по 10 октября 2017 года и направлена на обеспечение безопасности граждан от возможных противоправных действий, связанных с применением оружия. 

Источник: Росгвардия

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Категория: Новости / В России

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