В Северной Осетии гражданин добровольно сдал гранатомёт, гранаты, выстрелы к РПГ

/В России/

В центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия - Алания обратился 33-летний местный житель и добровольно сдал 10 ручных осколочных гранат Ф-1, 3 осколочных гранаты к ручному противотанковому гранатомету, одну противотанковую гранату РПГ-18 и более 2тыс. патронов 5.45 к автоматам и пулеметам Калашникова.

Все боеприпасы находились в состоянии пригодном к использованию. В скором времени гражданин получит денежное вознаграждение.

Акция добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия за денежное вознаграждение, согласно распоряжению Правительства Республики Северная Осетия-Алания проходит по 10 октября 2017 года и направлена на обеспечение безопасности граждан от возможных противоправных действий, связанных с применением оружия.

Источник: Росгвардия