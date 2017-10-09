В Геленджике отметили День призывника

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В рамках праздника на базе средней общеобразовательной школы № 4 им. А.В. Суворова состоялся муниципальный этап краевого слета «К защите Родины готов!».

Соревнования посвятили памяти Героя Российской Федерации генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева - советского и российского военачальника, командовавшего федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане с 1995 по 2002 год.

В ходе соревнований 13 командам предстояло преодолеть комбинированный военизированный кросс, состоящий из нескольких этапов: стрельбы из пневматических винтовок и пистолетов по мишеням, прохождения рубежа «Кочки», разборки и сборки АК-47, метания учебных гранат в цель, транспортировки условно пострадавшего и других.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована тематическая выставка воинской части № 01256 с показом экипировки и средств индивидуальной бронезащиты, индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической и биологической защиты, а после прохождения всех испытаний юноши и девушки смогли подкрепиться солдатской кашей.

По итогам соревнований третье место заняла команда школы № 12 имени Маршала Жукова, вторыми стали представители школы №8 им. Ц.Л. Куникова. Лучше всех с заданиями справились учащиеся школы №4. Именно они представят Геленджик на зональном этапе слета, который состоится 8 октября в Темрюкском районе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик