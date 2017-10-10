В III квартале 2017 г. на вторичном рынке недвижимости России зафиксировано снижение стоимости кв. м.

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Аналитики Domofond.ru рассчитали средние цены предложения в 83 субъектах Российской Федерации. В 59 регионах цена предложения осталась на прежнем уровне либо показала незначительную динамику в пределах 1%.

Самое значительное падение средней цены квадратного метра в III квартале 2017 года по сравнению с прошлым кварталом произошло в Ненецком автономном округе (-4,6%) и Республике Тыва (-3,1%). ВТверской и Ивановской областях, а также Республике Коми цена предложения стала ниже на 1,6%. В столице за прошедший период кв. метр жилья подешевел в среднем со 199,6 до 196,8 тыс. рублей.

Максимальное повышение цен отмечено в Республике Ингушетия, где средняя цена стоимость кв. метра жилья выросла с 30,2 тыс. рублей до 30,7 тыс. рублей, а также в Санкт-Петербурге (со 110,5 до 111,9 тыс. рублей) и Иркутской области (с 44,9 до 45,2 тыс. рублей).

Источник: Domofond.ru