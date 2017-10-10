Поклонская требует запретить "Христианское государство - Святая Русь"

/В России/

Сегодня мной направлен депутатский запрос Генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства - Святая Русь" путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а также о внесении представления прокурором министру культуры РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда". Пишет депутат в своём VK