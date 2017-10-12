VII Всероссийский Саммит виноделов, который состоится в Новороссийске (Абрау-Дюрсо)

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VII Всероссийский Саммит виноделов, который состоится в Абрау-Дюрсо 14 октября 2017 года, пройдет в новом формате прямого диалога между представителями власти и бизнеса. Модератором открытой дискуссии станет Эвелина Закамская – ведущая телеканала «Россия 24».

Ключевыми спикерами Саммита станут Сергей Неверов, Заместитель председателя Государственной думы ФС РФ, Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации и Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. В обсуждении также примут участие эксперты из Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития РФ, Комитетов Государственной думы ФС РФ и Совета Федерации ФС РФ и др.

Саммит виноделов – основное событие винодельческой отрасли России, ежегодная профессиональная площадка для популяризации российского виноделия и обмена передовым опытом, объединяющая всех заинтересованных участников винного рынка. В этом году планируется объединить на полях Саммита более 500 руководителей виноградарского и винодельческого бизнеса, экспертов рынка, представителей органов законодательной и исполнительной власти. Известно, что участники Саммита обсудят текущую ситуацию, планы государства по поддержке отрасли и то, насколько они отвечают потребностям предпринимателей, видение дальнейшего развития отрасли с точки зрения производителей и государства. Также будет поднят вопрос о возможностях продвижения продуктов виноделия на потребительском рынке и инструментах маркетинга.

Традиционно по итогам самого статусного российского дегустационного конкурса «Кубок СВВР» будет выбрано лучшее сухое белое и красное вино, лучшее игристое вино, произведенное классическим и резервуарным методами, лучшее ликерное вино. В этом году жюри также назовут самое лучшее автохтонное вино – благородный напиток, сделанный из местного сорта винограда, выращенного строго в определенной зоне.

Источник: Центр винного туризма Абрау-Дюрсо