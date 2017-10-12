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В Новороссийске проходят заводские испытания нового малого ракетного корабля Черноморского флота «Вышний Волочёк»

В Новороссийске продолжаются заводские испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочёк».

В ходе испытаний экипаж корабля и специалисты проектно-конструкторского бюро и судостроительного предприятия  проверяют на выходах в море надежность систем, механизмов и вооружения МРК в различных условиях эксплуатации.

Для обеспечения испытаний привлекаются суда вспомогательного флота из состава Новороссийской военно-морской базы и самолёты морской авиации ЧФ.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

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Категория: Новости / В России

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