Путину стало стыдно за министра Ткачева, заявившего на совещании: "Индонезия, Южная Корея — какая разница?"

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Глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства вызвал "фейспалм" у Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею.

Об этом "Российский Диалог" сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля, где появилось видео инцидента. В ходе заседания в Воронежской области Ткачев привел в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. Однако президент остановил выступление министра, сделав замечание. "Индонезия — это мусульманская страна, свинину не едят", — сказал Путин. "Южная Корея... Какая разница", — ответил с улыбкой Ткачев. Ситуация рассмешила президента настолько, что он закрыл лицо ладонями, сделав так называемый "фейспалм".





Источник: https://www.rusdialog.ru/news/123672_1507977521