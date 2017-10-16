Кубаньэнерго подготовило к зимним пиковым нагрузкам высоковольтные ЛЭП в Адыгейском энергорайоне

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Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети завершили капитальный ремонт трех воздушных линий электропередачи с заменой изоляторов и грозотроса в Гиагинском и Кошехабльском районах Адыгеи.

На воздушной линии «Промзона – Курганная тяговая», обеспечивающей транзит электроэнергии для потребителей поселка Родники, хутора Приречный и Курганинского железнодорожного узла, энергетики выполнили замену 2,1 тысячу изоляторов.

Выполненные из закаленного стекла, современные изоляторы обладают высокой изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. Дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, что существенно снижает эксплуатационные расходы.

На участках линий электропередачи «Белореченская тяговая – Шовгеновская», «Шовгеновская – Армавир» специалисты выполнили замену грозотроса общей протяженностью 17 км. От надежности работы ЛЭП зависит энергоснабжение ряда населенных пунктов Кубани и Адыгеи.

Грозозащитный трос предназначен для защиты токопроводящих элементов линий электропередачи от прямых ударов молнии. Он предотвращает повреждение конструктивных элементов, отключение потребителей и обеспечивает бесперебойность работы линии в грозоопасный период.

– Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи мы провели собственными силами, что экономит средства компании. Выполненные работы в значительной степени повысят надежность работы энергообъектов в предстоящие пиковые нагрузки осенне-зимнего периода, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.