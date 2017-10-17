/В России/

Вассерман: Традиция молодежных фестивалей зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи. Участниками фестиваля 2017 стали более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Это уникальная площадка, на которой молодые люди из разных стран мира совместно разрабатывают образ будущего всей Земли. Публицист, журналист Анатолий Вассерман в интервью радио Sputnik рассказал о важности существования такой площадки, как Фестиваль.

«Традиция молодежных фестивалей зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды. Конечно, живое общение все равно не позволит разрушить все сложившиеся стереотипы и навязанные мифы, но оно, по крайней мере, покажет, что некоторые из них неверны. Стена лживой пропаганды начинает разваливаться, стоит один раз попробовать на вкус правду. Сейчас, насколько я могу судить, самая модная тема у молодежи – это различные информационные технологии, что меня, конечно, радует, ибо я сам почти четверть века ими занимался. Ну и постепенно входят в моду науки гуманитарные, биологические. В обеих этих сферах накопилось огромное количество предрассудков, вроде множества эколожцев, действующих по принципу «только истребление человечества спасет природу». Накопилось много разнообразных страшилок в сфере генных модификаций, но нет худа без добра – именно благодаря им в этой сфере отработана такая система контроля, что генно-модифицированные организмы значительно безопаснее тех, чьи генные модификации порождены самой природой. Очень популярна страшилка про искусственный интеллект и роботов. Она связана с тем, что люди под словом робот понимают человека, искусственно лишенного эмоций. Искусственный интеллект не будет конкурировать с естественным. Грубо говоря, они неизбежно наложатся на разные материальные субстраты. Если мерить в прочитанных буквах, молодежь читает столько же, сколько и раньше. Просто читают другие источники. Нынешняя молодежь черпает большую часть информации из бесед на форумах, так же как в мое время черпали из бесед друг с другом. Часть этой информации была ошибочной просто потому, что мы некритично повторяли заблуждения друг друга. Но общение не заменяет обучение. Всегда желаю одного и того же – больше читать, больше размышлять над прочитанным, чаще сверять результаты своих размышлений с реальностью, и главное, понимать закономерности, управляющие этим миром, и искать эти закономерности», - отметил Анатолий Вассерман.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

13 октября 1900 года увидела свет главная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»

29 лет назад на отечественных экранах была показана первая серия «Рабыни Изауры»

WorldSkills Russia знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями

Команда «Повелитель Паруса – Азия» - победитель Национальной парусной Лиги 2017

Россельхознадзор проводит мероприятия профилактике АЧС на территории Краснодарского края и Республике Адыгея