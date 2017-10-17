Вассерман: Традиция молодежных фестивалей зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды

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Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи. Участниками фестиваля 2017 стали более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Это уникальная площадка, на которой молодые люди из разных стран мира совместно разрабатывают образ будущего всей Земли. Публицист, журналист Анатолий Вассерман в интервью радио Sputnik рассказал о важности существования такой площадки, как Фестиваль.

«Традиция молодежных фестивалей зародилась в качестве противовеса безобразным формам лживой пропаганды. Конечно, живое общение все равно не позволит разрушить все сложившиеся стереотипы и навязанные мифы, но оно, по крайней мере, покажет, что некоторые из них неверны. Стена лживой пропаганды начинает разваливаться, стоит один раз попробовать на вкус правду. Сейчас, насколько я могу судить, самая модная тема у молодежи – это различные информационные технологии, что меня, конечно, радует, ибо я сам почти четверть века ими занимался. Ну и постепенно входят в моду науки гуманитарные, биологические. В обеих этих сферах накопилось огромное количество предрассудков, вроде множества эколожцев, действующих по принципу «только истребление человечества спасет природу». Накопилось много разнообразных страшилок в сфере генных модификаций, но нет худа без добра – именно благодаря им в этой сфере отработана такая система контроля, что генно-модифицированные организмы значительно безопаснее тех, чьи генные модификации порождены самой природой. Очень популярна страшилка про искусственный интеллект и роботов. Она связана с тем, что люди под словом робот понимают человека, искусственно лишенного эмоций. Искусственный интеллект не будет конкурировать с естественным. Грубо говоря, они неизбежно наложатся на разные материальные субстраты. Если мерить в прочитанных буквах, молодежь читает столько же, сколько и раньше. Просто читают другие источники. Нынешняя молодежь черпает большую часть информации из бесед на форумах, так же как в мое время черпали из бесед друг с другом. Часть этой информации была ошибочной просто потому, что мы некритично повторяли заблуждения друг друга. Но общение не заменяет обучение. Всегда желаю одного и того же – больше читать, больше размышлять над прочитанным, чаще сверять результаты своих размышлений с реальностью, и главное, понимать закономерности, управляющие этим миром, и искать эти закономерности», - отметил Анатолий Вассерман.