Каждому восьмому краснодарцу повысили зарплату в этом году

/В России/

По данным исследовательской компании EY, 79% российских компаний с мая 2016 года по апрель 2017 года повысили зарплаты сотрудникам в среднем на 7,2%. Зарплата.ру опросила краснодарских специалистов.

12% краснодарцев отметили, что им повышали зарплату с начала года. В опросе приняли участие 786 жителей города в период с 3 по 8 октября 2017 года.

Руководителям среднего и высшего звена зарплату повысили на 19%, а вот специалистам только на 14%.

Среди льгот наиболее важными для краснодраских специалистов оказались оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), питания на работе и служебного транспорта. Менее важны оплата профессионального обучения, компенсация сотовой связи и спортивных занятий. *

5% краснодарцев с начала этого года стали работать из дома в режиме «home-office», им больше не нужно каждый день появляться в офисе.

«В мире все популярнее становится работа вне офиса, многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов» — комментирует руководитель проекта Зарплата.ру, Михаил Капустников.

Источник: Зарплата.ру