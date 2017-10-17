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Самый большой фонтан Краснодарского края ушел на зимние каникулы

Это произошло 15 октября 2017 года. Со следующим танцем он выступит в мае 2018 года.

70 метров в ширину и 60 метров в высоту – таковы размеры самого большого фонтана в Краснодарском крае, расположенного в Новороссийске  (Абрау-Дюрсо), ежедневно он собирает сотни зрителей.

Расположена конструкция прямо в водоеме, и во время вечернего шоу фонтан дополняют красочная подсветка и видео, транслируемое прямо на водную фигуру. Высота струй воды меняет движения и ритм в зависимости от мелодий. Каждый год программу фонтана дополняют новыми композициями и видеорядами.

Источник: ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''

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Категория: Новости / В России

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