Самый большой фонтан Краснодарского края ушел на зимние каникулы

/В России/

Это произошло 15 октября 2017 года. Со следующим танцем он выступит в мае 2018 года.

70 метров в ширину и 60 метров в высоту – таковы размеры самого большого фонтана в Краснодарском крае, расположенного в Новороссийске (Абрау-Дюрсо), ежедневно он собирает сотни зрителей.

Расположена конструкция прямо в водоеме, и во время вечернего шоу фонтан дополняют красочная подсветка и видео, транслируемое прямо на водную фигуру. Высота струй воды меняет движения и ритм в зависимости от мелодий. Каждый год программу фонтана дополняют новыми композициями и видеорядами.

Источник: ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''