WorldSkills Russia знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями

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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организовал серию мастер-классов и форсайт-сессию на своей интерактивной площадке в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Участники и эксперты WSR с 15 по 21 октября проводят мастер-классы по ландшафтному дизайну, флористике, робототехнике, плотницкому и малярному делу, 3D-моделированию. Запланировано создание арт-объектов для передачи Краснодарскому краю.

Гостей фестиваля с рабочими профессиями знакомят 15 экспертов и 16 участников движения WorldSkills Russia – это конкурсанты и победители региональных, корпоративных и национальных чемпионатов WorldSkills Russia, которые после завершения соревнований остались в движении, чтобы передавать знания новому поколению молодых профессионалов.

В зоне WorldSkills Russia на сочинском фестивале также работает дегустационная площадка традиционных блюд народов мира. Грузинские хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги будут готовить признанные мастера – повара, прошедшие суровый отбор в ходе региональных чемпионатов и участвовавшие в национальном финале в Краснодаре.

Кроме того, в рамках фестиваля молодежи Союз «Молодые профессионалы» провел форсайт-сессию по развитию молодежного движения WorldSkills Russia, итоги которой будут подведены 18 октября. Участниками обсуждения стали порядка 160 выпускников системы WSR из 44 регионов России, а также представители партнеров Союза – компании «Росатом» и «Вертолеты России».

Источник: Конвергентный центр "WorldSkills Russia"