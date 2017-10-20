14 кубанских призывников придут на службу в Почту России

/В России/

Всего по стране в период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря 2017 года на работу в филиалы Почты России будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей.

В настоящее время в различных структурных подразделениях филиала Почты России по Краснодарскому краю проходят альтернативную службу 98 человек, восемь из них приняты на работу в этом месяце – они уже осваивают профессию почтальона и оператора. Всего в России альтернативную службу на почте сейчас проходят около 400 человек. На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение.

Альтернативную службу большинство молодых людей проходят непосредственно по месту жительства. В Краснодарском филиале Почты России предоставлено общежитие работникам, направленным в краевой центр из других районов Кубани. Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании службы люди остаются работать в том же коллективе.

Филиал Почты России в Краснодарском крае входит в пятерку крупнейших. В его составе 20 почтамтов, автобаза, Краснодарский магистральный сортировочный центр, четыре участка курьерской доставки, 11 центров выдачи и приема посылок, 1256 отделений (911 – в сельской местности, включая три передвижных отделения). На территории края проложено 535 почтовых маршрутов общей протяженностью более 55 тыс. км. Перевозка почты осуществляется круглосуточно.

В филиале работает 11,5 тыс. сотрудников, в том числе 4,7 тыс. почтальонов. Ежегодно почтовые работники Кубани принимают, обрабатывают и доставляют более 100 млн писем, 7,5 млн международных мелких пакетов, 4 млн посылок, 3 млн денежных переводов; доставляют подписчикам на дом 60 млн периодических печатных изданий. Почтовая связь охватывает все без исключения населенные пункты края.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России»