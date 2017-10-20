Пенсионный фонд опроверг предположения Счетной палаты о снижении пенсий

/В России/

Специалисты Пенсионного фонда России заявили, что в ближайшие три года пенсии в России будут расти.

Этим в ПФР опровергли тезис Счетной палаты, представители которой рассказали, что на протяжении трех ближайших лет пенсии в реальном выражении будут снижаться на 1,6%

По словам председателя ПФР Антона Дроздова, Счетная палата вычислила средний индекс, но индексация неработающим пенсионерам в бюджет не заложена. При этом данной категории граждан предусмотрена как минимум индексация на уровень инфляции, пишет «Экономика сегодня».

Индексация предусмотрена только для неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает трудится, повышение выплат не предусмотрено.

Ранее ЦБ предложил внедрить механизм индивидуального пенсионного капитала до конца 2018 года.