О событиях октября 1917 года расскажет вебинар Президентской библиотеки

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Президентская библиотека продолжает серию вебинаров, подготовленных к 100-летию Октябрьской революции. Слушателей знакомят с многочисленными материалами из электронного фонда библиотеки, раскрывающими тему поворотного для страны года.

Цикл онлайн-семинаров на тему «Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие» открылся 17 октября 2017 года. Первый вебинар был посвящён событиям, начавшимся июльскими волнениями в Петрограде и подготовившим октябрь 1917 г. В режиме удалённого доступа в онлайн-семинаре приняло участие более 500 человек из 31 региона Российской Федерации и дальнего зарубежья.

24 октября 2017 года в 10:00 по московскому времени состоится вторая часть цикла – «Переворот». Дата мероприятия выбрана не случайно – она совпадает с днём, с которого начнут свой отсчёт события, ставшие темой этого вебинара. Во второй части рассказ пойдет непосредственно о ходе самого восстания, его основных участниках, исторических последствиях и внешней реакции мировых политических сил.

Книжные материалы из электронного фонда Президентской библиотеки проиллюстрируют ход революционной борьбы не только в Москве и Петрограде, но также представят историю переворота в регионах. Особого внимания заслуживают архивные дела, в числе которых – приказы и предписания Петроградского военно-революционного комитета (ВРК) по Балтийскому флоту, а также московские доклады из архивного фонда ВРК, другие исторические документы.

Значительное внимание будет уделено непосредственным участникам революции – как тем, кто всеми силами способствовал скорейшему воплощению в жизнь новых политических идей, так и простым людям, примкнувшим к революционному движению. К примеру, участники вебинара смогут взглянуть на пожелтевшие тетрадные страницы записок пенсионера Петра Антоновича Лапаева, написанных им к сороковому юбилею Октября.

Особый акцент будет сделан на материалах, описывающих торжественное празднование годовщин революции, начиная с 1918 года. Участники мероприятия смогут наглядно убедиться в том, насколько торжественно и броско, сообразно духу своего времени, выглядят художественные эскизы оформления улиц и зданий Петрограда к первой годовщине Октябрьской революции, создававшиеся знаменитыми русскими живописцами – К. С. Петровым-Водкиным, Б. М. Кустодиевым и другими.

«Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие» стал логическим продолжением первого в цикле онлайн-семинаров Президентской библиотеки этого года тематического вебинара «К 100-летию Февральской революции 1917 г.», на котором были представлены разнообразные источники, связанные со свержением царской власти и переломом политического курса страны, – архивными документами (телеграммами, письмами членов Временного правительства), историческими очерками, воспоминаниями участников (П. Н. Милюкова, М. В. Родзянко), документальными фотографиями.

Раскрытие фонда – одна из ключевых и приоритетных задач Президентской библиотеки. Практика проведения информационно-методических вебинаров была введена в 2015 году. Они помогают ориентироваться в материалах электронного фонда Президентской библиотеки, который насчитывает более 550 тысяч единиц хранения. На сегодняшний день проводятся онлайн-семинары как для новых партнёров, ориентированные на знакомство с ресурсом, так и лекции для специалистов уже действующих центров удалённого доступа.