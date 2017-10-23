В Южной Осетии выявили очаг африканской чумы свиней

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует, что в связи с возникновением очага АЧС на территории Республике Южная Осетия с 16 октября 2017 года введены временные ограничения на поставки в РФ со всей территории Южной Осетии живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых к АЧС видов животных.

Временные ограничения распространяются также на транзит по территории РФ живых свиней из Республики Южная Осетия, а также живых свиней, следующих транзитом по территории Южной Осетии.

Россельхознадзор обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых свиноводством, на необходимость соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения АЧС. Берегите свинопоголовье от заражения вирусом АЧС!