БДК «Иван Грен» испытал артиллерийский комплекс в море

/В России/

Экипаж Большого десантного корабля «Иван Грен», находящийся на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, провел стрельбы комплексами малой артиллерии АК-630м.

БДК «Иван Грен» в ходе подготовки к стрельбе по морским мишеням, проверил функционирование артиллерийской системы АК-630м в море.

Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.

Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту