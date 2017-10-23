«Касперский» раскрывает исходные коды

/В России/

«Лаборатория Касперского» будет раскрывать исходные коды своих продуктов для независимого анализа. В компании отметили, что экспертам предоставляется возможность проверить целостность и надежность продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций компании. Предусмотрено открытие трёх «центров прозрачности» по всему миру для решения вопросов кибербезопасности совместно с клиентами, партнёрами и госорганами. Ранее США начали подозревать «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Компания с весны играла в глухую защиту, сейчас решила посмотреть вверх и перейти в нападение, рассказал в эфире радио Sputnik президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

«Когда компания начинает работать в какой-то стране, если она действительно хочет соответствовать требованиям сертифицирующих органов и ставить свои продукты в госсектор или в Министерство обороны, она обязана раскрывать код. Это достаточно рутинная процедура, это делают часто. В той части, в которой это было необходимо для сертификации, я думаю, она уже это делала и для российских служб, и для служб других стран. То, что они предлагают сейчас – более масштабный открытый и красивый подход, шаг на опережение. Если подумать на два шага вперед – открылись эти центры, и что-то произошло. Либо станет видно, что спецслужбы американцев саботируют, либо они вынуждены будут сказать, что коды чистые, тогда у фирмы появляется весомый козырь для бизнеса. Проверки экспертов непредсказуемы по времени, это может занять 2 месяца, может и год. В данном случае важна производная. «Лаборатория Касперского» себя переводит в состояние, когда все время будет что-то происходить. Если компания вернется на американский рынок, сильно выбьет почву у конкурентов. Рынок делится на 2 неравные части. Я думаю, госсектор в Америке для «Касперского» не в приоритете. А вот для частного рынка их пиар будет хорошим, располагающим. У многих российский антивирус уже стоит, и надо приложить усилия, чтобы его снести. «Касперский» – красивая история прошлого десятилетия. Сейчас разворачиваются новые истории по кибербезопасности, кибервойне, появляются другие имена, другие фирмы, среди них есть и российские игроки. Рынок антивирусов в классическом смысле перестал быть доминирующим в вопросах безопасности. Фирму не вытеснили с рынка, она остается в своем секторе. «Лаборатория Касперского» точно знает, что любая интеллектуальная собственность в открытом доступе будет украдена или как минимум творчески переосмыслена. Их спасет быстрый выпуск принципиальных новинок. Мир сейчас поворачивается привлекательным лицом к нам. Половина мира приходит со словами «дайте что-нибудь не американское». Америка собственными руками делает сильного игрока для второй половины мира, включая практически всю Латинскую и Южную Америку, половину Азии, Африки, весь Ближний Восток», – считает эксперт.