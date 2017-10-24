За заросшие амброзией земли ООО «БелПромЮг» привлечено к ответственности

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При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «БелПромЮг» в Белореченском районе, инспекторами Усть-Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея было установлено произрастание карантинного объекта – амброзии полыннолистной, что указывает на не проведение мер борьбы с карантинным объектом.

Тем самым, юридическое лицо и руководство предприятия допустили нарушение ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 15.07.200 г. № 206-ФЗ «О карантине растений». По итогам контрольно-надзорного мероприятия за вышеуказанное нарушение юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ с наложением штрафа, выдано предписание об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора (контроля).