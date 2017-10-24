В Ростовской области выявили грипп птиц

/В России/

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует о выявлении очага заболевания грипп птиц на территории Ростовской области.

18 октября 2017 года в результате проведения лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от павшей птицы, содержащейся в ЛПХ в ст. Чертковская Морозовского района Ростовской области, выявлен генетический материал гриппа птиц. В результате исследований, проведенныхв ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробе патматериала,20.10.2017 выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип H5.

В настоящее время от ФГБУ «ВНИИЗЖ» получено заключение о проведенных исследованиях. Проводятся дальнейшие молекулярно-генетические и вирусологические исследования.

В настоящее время государственной ветеринарной службой Ростовской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц».

Кроме того, Управление обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых содержанием животных и птицы, на необходимость соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения болезней, общих для человека и животных и призывает сообщать в органы госветнадзора о появлении новых животных у соседей, на старых животноводческих фермах, а также в других местах, где возможно их содержание и разведение.