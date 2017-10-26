Запрещенный к ввозу сыр "Dorblu" обнаружен в Армавире

/В России/

При проведении мониторинга мест хранения и реализации продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации, госинспекторами ветеринарного надзора Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с представителями Южной ранспортной прокуратуры и Краснодарской таможни в г.Армавире обнаружено 3 факта реализации сыра "Dorblu" общим весом 2 кг 530 гр., страной происхождения которого является Германия, согласно маркировки на упаковке.

На продукцию не были предоставлены товаросопроводительные документы.

В ходе проведения мероприятий, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция изъята и уничтожена.