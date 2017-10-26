В Ульяновской и Костромской областях состоялась масштабная высадка десантников из Новороссийска

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Высадка более 2,5 тыс. десантников прошла сегодня в Ульяновской и Костромской областях. Десантирование состоялось в ходе основного этапа учения военно-транспортной (ВТА) авиации ВКС России.

«Более 1000 российских десантников из Новороссийска впервые высадились под Ульяновском в ходе масштабного учения военно-транспортной авиации», — заявил врио заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

Он сообщил, что десантирование будет проводиться на протяжении двух дней. Кроме площадки приземления «Восход» в Ульяновской области параллельно десантирование сегодня шло и в Костромской области.

«Впервые проведены столь масштабные учения и переброска десанта на такие большие расстояния на незнакомые площадки. Это касается, прежде всего, соединения ВДВ из Новороссийска», — подчеркнул полковник Михаил Осипенко.

Десантники после высадки отработали практические действия по захвату аэродрома, блокированного условным незаконным вооруженным формированием.

Перед десантированием военнослужащих по основным элементам аэродрома нанесли авиационный удар экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Воздушный дозор обеспечивала пара перехватчиков МиГ-31, а непосредственную охрану самолетов Ил-76 во время десантирования военнослужащих ВДВ осуществляли новейшие истребители Су-35.

Под Ульяновском десантирование выполнялись с помощью 20 самолетов Ил-76.

Перед выброской основных сил десанта в качестве передового отряда высадился спецназ ВДВ. Десантирование спецподразделений осуществлялось из восьми самолетов Ан-2. После десантирования спецназ произвел захват тылового пункта управления условного противника.