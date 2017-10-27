Петербург может остаться без хлеба

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СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге. Нехватка вагонов из-за активного экспорта зерна может критически сказаться на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и росту цен. Проблема с перевозками не связана с количеством вагонов, рассказал в эфире радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Я бы не стал нагнетать обстановку. Хлеб и хлебобулочные изделия возятся автомобильным транспортом. Если какие-то из питерских предприятий столкнутся с проблемой, и не сумеют выпечь хлеб, его завезут из соседних регионов без особых проблем. Проблема с перевозками существует. Она связана не с количеством вагонов, замедлилось движение этих вагонов. Оборачиваемость по вагонам выросла с 18 до 21 суток в этом сезоне. Отсюда и все проблемы – вагоны уже заказывают на декабрь. Сложно даже в декабре выбить какие-то объемы, предъявленные к перевозкам. Вопрос мы подняли, будем пытаться решать проблемы», - объяснил президент Российского зернового союза.

Источник: https://ria.ru/radio/