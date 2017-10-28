50% россиян готовы пойти в декрет вместо жен

/В России/

Выход мужчин в отпуск по уходу за ребенком вместо жены набирает популярность. Зарплата.ру провела исследование, как россияне относятся к отцам в декрете.

Как выяснилось по итогам опроса, 12% россиян вообще не знаю о том, что мужчина может выйти в декретный отпуск вместо жены. Хотя эта возможность существует уже с 1 января 2007 года.

46% мужчин готовы пойти в декрет вместо своих вторых половин, 27% категорически против, а треть – затрудняются ответить пошли бы они в отпуск по уходу за детьми или нет.

Из тех, кто согласен идти в декрет, 60% делают это из-за финансовой выгоды – совокупный доход семьи будет больше, если жена будет работать. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период. Некоторые согласны уйти в отпуск по уходу за ребенком, чтобы поддержать равноправие супругов в браке, кто-то говорит, что жена и так не работает и не сможет получать никаких выплат. Часть мужчин заявляет, что просто хочет отдохнуть от работы и посидеть дома или собирается быть в декрете и работать неполную неделю.

Среди отказавшихся от возможности уйти в декретный отпуск самой распространенной стала финансовая причина – 53% отметили, что зарабатывают больше супруги, и семье будет невыгодно, если он уйдет в декрет. 44% просто считают, что с ребенком должна сидеть мать, а 20% не хочется выключаться из работы. Мужчины отмечают, что им тяжелее сидеть в декрете, чем их женам, а кроме того возникают элементарные проблемы с кормлением ребенка.

Из женщин, которые предпочли бы отправить мужчину в декрет, 48% сослались на то, что супруги зарабатывают меньше, чем они. 41% работающих женщин не хотят выключаться из своих деловых обязанностей, а потому предпочтут не уходить в отпуск по уходу за ребенком. Кто-то не хочет сидеть дома и предпочитает заниматься собой. 18% говорят о том, что были в декрете, а теперь наступила очередь супругов. Некоторые мужья работают из дома, и им будет проще совмещать уход за ребенком и работу.

40% тех, кто не разрешат супругу пойти в декретный отпуск, делают это, потому что муж не может кормить ребенка грудью. 47% против нетрадиционных ролей в браке, а 38% боятся, что не смогут обеспечить семью. Иногда причина отказа самая банальная – женщине хочется самой сидеть с ребенком и восстановится после родов.

В опросе приняли участие представители разных профессий: бухгалтеры – 19%, специалисты в области информационных технологий – 14%. 11% работают в строительстве, 9% - представители сферы продаж и промышленности; 5% – заняты в логистике, маркетинге или в кадровых службах. Половина специалистов, принимавших участие в опросе, от 26 до 33 лет. От 34 до 41 года – 26%; 13% в возрасте от 18 до 25. Менее 10% – от 42 до 50, старше 50 лет – только 3%.

В опросе приняли участие 1250 жителей России с 17 по 24 октября 2017 г.

Источник: Зарплата.ру