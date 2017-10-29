Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь

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Государственный Эрмитаж к 100-летию Русской революции подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Центральным событием проекта станет выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», торжественное открытие которой состоится 25 октября 2017 года.

1917 год пронёсся по России, перевернув жизнь огромной страны. Февральская революция, отречение императора Николая II и вслед за ним непринятие верховной власти великим князем Михаилом Александровичем положили конец монархии. Октябрьская революция открыла новую эру в мировой истории. События разворачивались в самом центре столицы – в Зимнем дворце. Даже превращённый в огромный госпиталь, он оставался символом императорской власти. Поэтому именно сюда пришли революционные массы в феврале 1917 года и именно здесь было арестовано Временное правительство в октябре 1917 года.

События этих дней коснулись и Эрмитажа, который в полной мере пережил все катаклизмы времени. Хранители музея защищали вверенные им сокровища – дежурили в музее сутками, так как не хватало охраны, отправляли коллекции в эвакуацию, не позволили забрать из музея экспонаты в угоду политическим играм новой большевистской власти. Но главное – начали претворять в жизнь идею превращения придворного музея в национальный. Главным «революционным завоеванием» Эрмитажа стало присоединение Зимнего дворца к музею – Императорский Эрмитаж и императорская резиденция были объединены в один из крупнейших музеев мира.

В парадных залах Невской анфилады Зимнего дворца – от Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором – развернётся главная выставка 2017 года, рассказывающая о музее и власти, о музее и революции, о музейных зданиях и императорской резиденции в 1917 году. Экспозиция включает более 250 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного архива Российской Федерации, Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея Фаберже и Русского национального музея. На выставке также будут представлены предметы из частных собраний и двойной портрет императора Николая II и В. И. Ленина из средней общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга.

Иорданская галерея и Иорданская лестница предстанут перед зрителями такими, какими их ещё никто не видел – они встретят посетителей Эрмитажа революционными плакатами, предваряющими основную экспозицию.

Выставка в Аванзале будет посвящена жизни последнего российского императора Николая II и его семье. Личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей расскажут о частной жизни Романовых. Здесь же будет развёрнута экспозиция о Зимнем дворце – главной императорской резиденцией, в которой проходили торжественные церемонии и официальные приёмы, даже после переезда императорской семьи в Царское село.

Императорский Эрмитаж к 1917 году стал крупнейшим музеем России и одним из лучших в Европе. По заказам императоров приобретались работы выдающихся мастеров, а также лучшие частные коллекции. В состав музея входили собрания живописи, рисунков, скульптуры, резных камней, художественной бронзы, фарфора, резной кости, нумизматики, а также памятники Древней Греции и Рима, Галерея драгоценностей и Галерея Петра I. К 1917 году коллекция Эрмитажа насчитывала более 700 тысяч экспонатов.

Экспозиция в Николаевском зале расскажет об участии Российской империи в Первой мировой войне и о благотворительной деятельности Романовых. 1 августа (19 июля) 1914 года Германия объявила войну России. На следующий день в Николаевском зале Зимнего дворца по воле императора был совершен молебен. На Дворцовой площади массы народа на коленях слушали речь императора об объявлении войны Германии. В 1915 году Николай II принял решение возглавить русскую армию. Оставив столицу ради фронта, он совершил трагическую ошибку. К 1917 году он окончательно потерял контроль над ситуацией в столице, где усиливалось недовольство затянувшейся войной и начали нарастать народные волнения. К этому времени патриотические настроения вести войну до победы сменились лозунгом «Долой войну».

Для императорской семьи война была личным делом. Обе императрицы, старшие дочери Николая II и другие члены семьи Романовых организовывали лазареты, санитарные поезда и работали в них. «Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!», – писала Александра Фёдоровна императору Николаю II в марте 1915 года.

Часть экспозиции будет посвящена истории Лазарета имени наследника цесаревича Алексея, который был открыт в Зимнем дворце в 1915 году и просуществовал до 27 октября 1917 года. Лазарет на 1000 коек был предназначен только для тяжелораненых солдат. Под него были отданы все парадные залы, кроме Георгиевского. Из помещений убрали все украшения, покрыли линолеумом полы. В штате лазарета под руководством главного врача А. В. Рутковского служили 24 врача, 50 сестер милосердия, 120 санитаров. Госпиталь был оборудован по последнему слову медицинской науки. Здесь делали самые сложные операции, в том числе и нейрохирургические. На выставке будут представлены фотографии, документы, мемориальные вещи, предметы фирмы Фаберже, оборудование и медицинские инструменты того времени.

В этом же зале будут развёрнуты экспозиции, посвящённые Февральской революции, Временному правительству и Керенскому в Зимнем дворце, Октябрьскому перевороту и последним годах жизни императорской семьи – в Царском селе, Тобольске и Свердловске (Екатеринбург).

23 февраля (8 марта) 1917 года антивоенные митинги, посвященные Дню работницы, начали стихийно перерастать в массовые стачки и демонстрации. 27 февраля начался военный мятеж: солдаты Лейб-Гвардии Волынского полка отказались выполнять приказы правительства и стрелять в демонстрантов. 1 марта гарнизон Петрограда перешел на сторону бастующих. Восставшими были взяты штурмом и разрушены полицейские участки и городские тюрьмы, заключенные, в том числе уголовники, выпущены на свободу.

Дезинформированный противоречивыми сведениями из столицы, Николай II только 1 марта выехал из Ставки в Могилеве в Петроград. Но императорский поезд был остановлен в Пскове по приказу срочно созданного в Петрограде Временного комитета Государственной думы. 2 марта император Николай II по инициативе и под давлением членов Государственной думы и высшего российского генералитета подписал Акт об отречении от Российского престола.

2 марта (15 марта) 1917 года Временный комитет Государственной думы и Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов учредили Временное Всероссийское правительство в составе 11 членов во главе с князем Г. Е. Львовым. Главной задачей Временного правительства был созыв Учредительного собрания для определения формы государственной власти в стране. Состав правительства неоднократно менялся. 8 июля 1917 года после отставки князя Львова министром-председателем правительства становится А. Ф. Керенский. Он переезжает в Зимний дворец вместе со своим штатом и охраной из юнкеров.

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года секретарь Петроградского военно-революционного комитета В. А. Антонов-Овсеенко с группой солдат и матросов арестовал членов Временного правительства в Малой столовой Зимнего дворца. Они беспрепятственно вошли во дворец, поскольку к этому времени основная часть защитников правительства покинула здание. Лишь часть женского батальона смерти и несколько юнкеров перед Малой столовой до последнего готовы были защищать правительство. Однако министры решили избежать кровопролития и отдали им приказ прекратить сопротивление. Октябрьский переворот свершился. Мемориальная экспозиция, посвящённая аресту Временного правительства в ночь на 26 октября 1917 года, будет представлена в Малой столовой.

9 марта 1917 года по возвращении в Царское Село к семье бывший император был сразу заключен под домашний арест, где накануне генерал Л. Г. Корнилов арестовал Александру Федоровну. После Октябрьского переворота на заседаниях Совнаркома неоднократно ставился вопрос «о переводе Николая Романова в Петроград и предании его суду» (с июля 1917 года царская семья находилась в Тобольске). Однако было принято решение отправить семью «в более надежное место». В конце апреля Романовы были доставлены в Екатеринбург и содержались в доме инженера Ипатьева. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей были расстреляны.

В Концертном зале будет рассказано об Эрмитаже во время революционных событий 1917 года и о Зимнем дворце после «штурма». После ареста Временного правительства солдаты и матросы разбежались по Зимнему дворцу в поисках царского золота и драгоценностей, личные комнаты царской семьи были разгромлены. На выставке будут представлены фотографии разграбленных помещений, сделанные придворным фотографом К. К. Кубешем, пострадавшие личные вещи и исколотый штыками портрет Александра II.

В дни Февральской революции Эрмитаж был закрыт для публики. Революцию и отречение императора Николая II в Эрмитаже приняли с воодушевлением. Октябрьскую же революцию персонал музея не принял, считая новую власть захватнической. «Можно сказать, что в это время весь Эрмитаж жил тяжелой, лихорадочной жизнью; казалось, что переживаешь кошмар или что хоронишь кого-то очень дорогого и близкого...», – вспоминал 1917 год Д. И. Толстой, директор музея с 1909 по 1918 год.

Для разработки дизайна выставки было приглашено дизайн-бюро «Bureau Caspar Conijn» (Амстердам, Нидерланды). Оригинальные экспонаты сопровождают современные выставочные технологии – аудио, видео, большие репродукции, художественное освещение. В Эрмитаже впервые создается подобный синтез между экспонатами, светом, звуком и визуальным рядом.

Кураторы выставки – Вячеслав Анатольевич Фёдоров, заведующий Отделом истории русской культуры, и Елена Юрьевна Соломаха, заместитель заведующего Отделом рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа.

Источник: Официальный сайт Эрмитажа