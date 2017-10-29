Кубок чемпионата мира по футболу FIFA скоро в Краснодаре

/В России/

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг.

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Кубку чемпионата мира по футболу FIFA могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию – Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.

В сентябре 2017 года Официальный Кубок отправился в путешествие по России. Специально для нашей страны Coca-Cola разработала самый продолжительный Тур Официального Кубка по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта. За 123 дня Официальный Кубок преодолеет более 27 тыс. км. и сменит 11 часовых поясов.

Он проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность увидеть Официальный Кубок будет у каждого третьего россиянина.

Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей – уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Кубок уже побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске.

В город Краснодар трофей прибывает 14 ноября 2017 года и будет выставлен в специальных шатрах на площади перед стадионом ФК «Краснодар», где все желающие смогут увидеть футбольный трофей и сфотографироваться с ним 17, 18 и 19 ноября.

Доступ в шатры будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football(список точек, где можно получить приглашения, также доступен на сайте).