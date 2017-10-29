Жителю Ленинградского района предписано устранить нарушения земельного законодательства

/В России/

При проведении плановой выездной проверки в отношении гражданина Молчанова И.Б. в Ленинградском районе было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения в состав которого входит защитное лесное насаждение, представленное полезащитной лесополосой, выявлено его повреждение, а именно: лесополоса частично завалена поломанными деревьями на площади примерно 0,03 га.

В результате ненадлежащего содержания и эксплуатации защитного лесного насаждения его почвозащитные функции по охране почв и плодородия земельного участка сельскохозяйственного назначения не выполняются. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.10.10 КоАП РФ, нарушителю назначен штраф и выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

Источник: россельхознадзор