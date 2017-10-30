В РЭУ обсудили роль и место контроля в цифровой экономике

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В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова состоялась Третья международная научно-практическая конференция «Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике».

Информационные технологии, с одной стороны, упростили жизнь человечества, предоставив возможность решения самых разных проблем из личного кабинета гаджетов. С другой - соразмерно развитию технологий увеличиваются и риски. Так, по данным GROUP-IB винтернет-банкинге ежедневно у юридических лиц с использованием вредоносных программ совершаются две успешные атаки со средней суммой хищения 1,25 млн руб.

Ключевые вопросы конференции были связаны с внедрением в системы государственных контролирующих органов технологий, не просто обеспечивающих информационную безопасность, но скорее предупреждающие преступления. Открывая конференцию, ректор Российского экономического университета им Г.В. Плеханова Виктор Гришин отметил, что решение таких задач, как создание на государственном уровне систем безопасности с превентивным принципом действия, внедрением технологии больших данных и искусственного интеллекта в государственные и бизнес-сервисы требует переосмысления кадровой политики и самого квалификационного профиля финансового контролера с учетом возрастающей аналитической функции. Именно этим видением ситуации руководствуются в РЭУ при создании программ бакалавриата и магистратуры для финансистов и сотрудников налоговых органов.

«Технологии будущего требуют другого качества аудита. При большом количестве нарушений мы должны максимально переложить контрольные функции в электронный формат, для повышения качества контроля и предотвращения угроз», отметил Виктор Гришин.

Мысль ректора продолжил руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Носков, отметив, «учитывая что Россия является одной из прорывных стран в сфере интеграции IT решений в общественные услуги, образование, а в частности, подготовка специалистов должна идти в ногу с технологической революцией, в эпицентре которой мы находимся.

«Уже сейчас мы, используя интернет, значительно сократили коррупционные риски при взаимодействии инспектора и надзора. В будущем мы планируем создать такую инфраструктуру, которая будет не наказывать за нарушения, а превентивно исправлять их и выполнять консультирующие функции, как для частных лиц, так и для бизнеса», закончил свое выступление Носков.

В свою очередь руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин обозначил важные риски: «Так как современная инновационная экономика создается на основе единого массива данных, то любая малейшая уязвимость может способствовать хакерской атаке и именно поэтому в новой экономике необходимо в первую очередь делать упор на обучение и внедрение специалистов по кибербезопасности, машинному обучению и аналитики больших данных. При этом это должны быть проактивные профессионалы с гибким мышлением».

В конференции приняли участие свыше 250 представителей бизнеса, правительственных ведомств, а также аналитического центра при правительстве президента России. Дискуссия транслировалась в 14 филиалов РЭУ имени Г.В. Плеханова.