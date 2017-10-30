Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти просят россиян рассказать о репрессированных родственниках

/В России/

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Комитет гражданских инициатив, Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти объявляют акцию #СталинДалПриказ. Мы призываем одушевить безликие цифры, рассказав личные истории жертв репрессий: прадедов, бабушек, дедушек, близких друзей и соседей. Кем они были? Как они жили? Что с ними стало?

20 000 000 человек прошли через ГУЛАГ (данные автора. прим редактора). В годы сталинского режима не менее 1 000 000 человек были расстреляны по политическим мотивам: по ложным обвинениям, доносам или за несущественные проступки, под которые были подведены надуманные политические основания. На убийства людей выделялись квоты, вся кампания была тщательно спланирована и контролировалась высшим руководством страны. Репрессии охватили все регионы и все слои общества: от руководящих кадров партии и правительства до далеких от политики крестьян, обывателей, рабочих.

Число репрессированных настолько огромно, что осознать масштабы катастрофы практически невозможно. Но за каждым приговором, за каждым свидетельством о смерти стоит судьба человека и целых семей.

В проекте уже приняли участие режиссеры Павел Лунгин, Андрей Звягинцев, Дмитрий Брусникин и Иосиф Райхельгауз, музыканты Илья Лагутенко, Андрей Макаревич, Noize MC и Вася Обломов, композитор Алексей Рыбников, журналисты Леонид Парфенов и Николай Сванидзе, актеры Евгений Миронов, Леонид Барац, Ростислав Хаит и Анатолий Белый, экономист Андрей Мовчан, телеведущий Александр Архангельский и писатель Александр Цыпкин. С их историями можно познакомиться на сайте Stalindalprikaz.ru. Кроме того, посмотреть видео-истории участников проекта можно в социальных сетях на страницах проекта в Facebook и Vkontakte.