300 юнармейцев Геленджика дали клятву на верность Отчизне

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На курорте прошёл первый Слёт Геленджикского местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Юнармия» появилась около двух лет назад по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с целью объединения многочисленных молодёжных движений, занимающихся допризывной подготовкой молодежи, в единое целое. Церемония принятия школьников Геленджика в ряды Всероссийского военно-патриотического движения прошла в торжественной обстановке в присутствии ветеранов, представителей администрации города, педагогов, военнослужащих воинских частей и родителей.

Со словами напутствия к юношам и девушкам обратились заместитель главы Геленджика Ирина Харольская и военно-морской деятель Российской Федерации, адмирал в отставке Виктор Федоров.

Сами же школьники, принявшие присягу, пообещали быть верными своему Отечеству, соблюдать устав Юнармии, чтить память героев, сражавшихся за победу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.

После принятия присяги командиры юнармейских отрядов каждой школы города получили зачетные книжки юнармейцев и задания на текущий год, а военнослужащие учебного центра воинской части 2396Б продемонстрировали школьникам свои показательные выступления.

Теперь ребята будут учиться основам военной службы и оказанию медицинской помощи, нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью и принимать участие в других мероприятиях. Вести занятия у юнармейцев, помимо педагогов, будут военнослужащие и офицеры запаса.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик