В Краснодаре обнаружена женщина, считавшаяся почти 16 лет пропавшей без вести

/В России/

8 ноября 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома в хуторе Красный очаг Каневского района в неизвестном направлении и пропала. По факту ее безвестного исчезновения органами прокуратуры возбуждалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Впоследствии, после создания Следственного комитета Российской Федерации, данное уголовное дело для дальнейшего расследования передано в территориальный отдел следственного управления СКР по Краснодарскому краю, по нему проводился ряд следственных действий, давались поручения и указания.

В конце октября 2017 года поступила информация об установлении места нахождения пропавшей, после чего она была доставлена к следователю. Как пояснила женщина, она решила оставить дом и семью по причине сложных взаимоотношений с мужем, который оскорблял и унижал ее, нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Оставив документы, женщина уехала в краевой центр, где занималась сезонными полевыми работами, сбором бутылок и лома цветных металлов. С осени 2012 года она стала постоянно проживать на территории бывшей базы у индивидуального предпринимателя в поселке Зеленопольском Карасунского округа, где занималась уборкой территории и разведением птицы. По достижению пенсионного возраста и необходимостью оформления документов и страхового полиса женщина по настоянию работодателя сообщила о своем прежнем месте жительства.

Как утверждает женщина, за период ее отсутствия каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось. После проведения необходимых следственных действий в связи с обнаружением пропавшей будет рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю