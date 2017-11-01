/В России/

До 1 декабря регионы должны пересмотреть размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем России. Это позволит усилить контроль за фондами капремонта и сделать ценообразование более прозрачным. Об этом сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Ставрополь замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

По поручению Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня замглавы ведомства Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Ставропольский край, где осмотрел ряд объектов, благоустроенных в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, проинспектировал ход капитального ремонта и провёл совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало повышение эффективности систем капитального ремонта.

«Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме и теперь наша задача - повышение его эффективности. Так, до 1 декабря все регионы должны утвердить новые размеры предельных стоимостей по капитальному ремонту, после чего мы проведём анализ этой работы. Методика расчёта была утверждена приказом Минстроя России 7 сентября, поэтому времени у всех было достаточно. Хочу сразу предупредить- контролировать соблюдение методики, и установленных лимитов мы будем очень жёстко, завышение стоимости работ совершенно недопустимо. Например, сегодня в Ставропольском крае установленная цена ремонта подвалов почти вдвое превышает показатели соседних регионов. Все подобные перекосы необходимо устранить в течение месяца»,- прокомментировал замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Источник: http://www.minstroyrf.ru/press/stoimost-kapremonta-budet-ogranichena/