 

«Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме и теперь наша задача - повышение его эффективности. Так, до 1 декабря все регионы должны утвердить новые размеры предельных стоимостей по капитальному ремонту, после чего мы проведём анализ этой работы. Методика расчёта была утверждена приказом Минстроя России 7 сентября, поэтому времени у всех было достаточно. Хочу сразу предупредить- контролировать соблюдение методики, и установленных лимитов мы будем очень жёстко, завышение стоимости работ совершенно недопустимо. Например, сегодня в Ставропольском крае установленная цена ремонта подвалов почти вдвое превышает показатели соседних регионов. Все подобные перекосы необходимо устранить в течение месяца»,- прокомментировал замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.