Вениамин Кондратьев: «Важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских»

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Губернатор Краснодарского края прокомментировал журналистам решение Правительства РФ о снятии ограничения на поставки томатов из Турции.

Глава региона отметил, что на Кубани построено более 200 га теплиц. В 2016 году местные аграрии получили 88 тыс. тонн продукции в закрытом грунте, что на 40% больше, чем в 2015 году.

– По выращиванию тепличных овощей край – лидер России. А если говорить конкретно о томатах, то за последние два года их производство возросло на 25%. Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет. Напротив, станет дополнительным стимулом для наших аграриев быть более конкурентоспособными, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор также выразил уверенность, что возобновление импорта томатов с 1 ноября не скажется на реализации продукции сельхозтоваропроизводителей.

– Жители хотят видеть на своих столах вкусные, экологически чистые кубанские овощи. И при должной господдержке мы сможем это обеспечить, – заявил глава региона.

При этом, по мнению Вениамина Кондратьева, сегодня необходимо контролировать непосредственно участников рынка сбыта.

– Важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских. Овощи из Краснодарского края – это уже сложившийся бренд, за качество которого мы полностью отвечаем. И наверняка найдутся желающие на этом качестве заработать. В этом вопросе мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны контролирующих органов, – добавил глава региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края