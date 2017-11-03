В транспортной полиции Сочи подвели итоги оперативно – профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

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В целях надлежащего обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры, сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с работниками железной дороги подготовили и провели комплекс мероприятий.

Проведены инструктажи с поездными бригадами поездов дальнего следования. Осуществлены высадки и посадки организованных детских групп, кроме того, старшим сопровождающим организованных групп детей, выданы памятки по соблюдению мер безопасности в пути следования школьников.

Транспортные полицейские и железнодорожники вместе обследовали объекты транспорта, дошкольные и учебные заведения. В ряде детских садов сотрудники транспортной полиции провели тематические игры, в которых малыши с удовольствием поучаствовали, рассказывая правила поведения на железной дороге.

За время проведения оперативно – профилактической операции «Безопасная дорога» в линейные подразделения по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте доставлено четверо несовершеннолетних. Подростки были доставлены за безнадзорное нахождение вблизи объектов транспорта, с ними проведены профилактические беседы о правилах поведения на объектах ж/д транспорта. После чего они были переданы родителям под расписку.

Трое несовершеннолетних были задержаны «по горячим следам» за транспортное правонарушение. Как выяснилось в ходе разбирательства, трое девятилетних ребят на железнодорожных путях в районе 1982 километра перегона «Адлер – Кудепста» накладывали на рельсы посторонние предметы. В беседе с инспекторами по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте школьники рассказали, что накладывали монетки на железнодорожное полотно из любопытства увидеть, что же произойдет с металлом, не подозревая, что их действия угрожают безопасности движения железнодорожного транспорта.

С малолетними правонарушителями и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Адлер провели профилактическую беседу и объяснили всю серьезность детских шалостей, о которой они и не подозревали.

В дальнейшем детей ожидает постановка на внутрешкольный учет и визит, вместе с родителями, на районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте