В Новороссийске запустят одно из самых крупных производств кожаной обуви в стране

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Площадку фабрики «Брис-Босфор» в Новороссийске сегодня посетили Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Глава федерального ведомства и первый заместитель руководителя края осмотрели цеха ООО «Брис-Босфор». Затем они приняли участие в церемонии закладки капсулы, символизирующей старт нового проекта по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви.

Как отметил Денис Мантуров, сейчас компания выпускает до 20 млн пар обуви в год, что составляет 17% общероссийского и более 70% краевого производства товара.

– Сейчас мы работаем в условиях жесткой конкуренции, и современное оборудование позволит нарастить мощности предприятия, доведя выпуск до 30 млн пар в год, – подчеркнул федеральный министр. – Компания ставит перед собой цель – заместить кожаной обувью некоторые модели, которые сегодня не производятся внутри страны и импортируются из-за рубежа. Думаю, это вполне реально.

Андрей Алексеенко, в свою очередь, поблагодарил руководство предприятия за активную работу, пожелав компании дальнейшего развития.

– Новое производство – это дополнительные рабочие места и налоги. Надеюсь, что бренд фабрики будет известен не только в России, но и за рубежом, – сказал первый вице-губернатор.

Инвестиционный проект компании «Брис-Босфор» по расширению производственных мощностей фабрики обуви в 2017 году был поддержан Федеральным фондом развития промышленности – совет одобрил выделение 299 млн рублей на льготных условиях. Запуск новой производственной линии позволит создать более 300 рабочих мест. Ее открытие запланировано на апрель следующего года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края