Пора привлекать силовиков. Как Путин разбирается с задолженностями по зарплате

/В России/

На состоявшемся на прошлой неделе совещании с членами правительства президент Путин обратил внимание на массовые задержки зарплат по стране. Он отметил, что вовремя не получают своих денег десятки тысяч работников, и обещал привлечь к решению этой проблемы силовые структуры. Что происходит с задолженностью по зарплатам и почему к этому вопросу решил подключиться президент?

Как сообщает Росстат, на 1 сентября этого года задолженность по зарплатам в стране составила 3,3 млрд руб. Максимальная сумма задолженности в этом году достигала 3,8 млрд руб., в прошлом году этот показатель был выше – почти 5 млрд руб. в мае и 3,5 млрд руб. в сентябре. То есть, согласно данным статведомства, в этом году наблюдается снижение долгов предприятий перед работниками.

Всего по стране на сегодняшний день не получили вовремя зарплат более 60 тыс. человек, в должниках числятся несколько сотен крупных предприятий.

Основной причиной невыплаты денег работникам является отсутствие собственных средств у предприятий.

Невыплаты по иным причинам (задержки перечислений из бюджетов всех уровней) составляют на общем фоне зарплатной задолженности практически незаметную величину (36 млн руб.).

Четверть всех долгов приходится на предприятия, находящиеся в стадии банкротства. Почти половина должников – это предприятия обрабатывающей промышленности, еще четверть долгов числится за строительной отраслью. Есть долги по зарплате также у предприятий, занятых добычей полезных ископаемых (14%), в сельском хозяйстве (6%) и даже у лесозаготовителей.

Лидерами по задолженности являются Приморский край, Хабаровский край, Амурская и Кемеровская области, республика Коми, Санкт-Петербург.

Все эти данные получены только для крупных и средних предприятий, ситуация с зарплатными долгами в малом бизнесе и в индивидуальном предпринимательстве в этой статистике не отражена.

На совещании с членами правительства президент Путин уделил много внимания вопросу задолженности по зарплатам. Глава страны уже обращался к этой теме в текущем году. Минувшим летом, во время прямой линии рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались ему на директора предприятия, который пообещал, что никто из них не получит зарплату, пока к нему не обратится лично президент страны. Тогда глава государства в свою очередь пообещал привлечь Генпрокуратуру для решения этого вопроса.

«Надо понять, если это так, откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», – заявил тогда президент. В ходе совещания с членами кабмина на минувшей неделе президент Путин также дал «сигнал» Генпрокуратуре и Следственному комитету быть «повнимательней». Причиной для такого поручения стал не только сам факт имеющейся задолженности предприятий по зарплатам, но и странная отраслевая структура этой задолженности. Президент Путин прокомментировал эту странность таким образом: «Смотрите, обрабатывающая промышленность, строительство – ладно, там много может быть вопросов и т. д. Обращаю внимание, что настораживает: в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 12%. Там что денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно». Причины происходящего глава государства объяснил «недисциплинированностью» работодателей и «невнимательным отношением к людям». Спорить с такой оценкой довольно трудно. Если в обрабатывающей промышленности действительно все очень непросто, то уж в сырьевых отраслях и в сельском хозяйстве (которое, по рассказам наших чиновников, уже не первый год растет как на дрожжах, цветет и благоухает) задержки по зарплатам можно объяснить только циничным использованием зарплатного фонда предприятия в качестве источника беспроцентных кредитов. Привлечение силовых структур в таких случаях совершенно справедливо. Данные, на которых президент основывает свои выводы, отражают текущую ситуацию, остаток задолженности по зарплате на предприятиях среднего и крупного бизнеса и в госсекторе на конец каждого месяца. Если же смотреть на процесс образования и погашения долгов, то картина получается следующая. Только за первую половину этого года в стране было погашено долгов по зарплате на 9 млрд руб. То есть в год возникает новых зарплатных долгов и гасится старых почти на 20 млрд руб., погашения происходят в результате проверок Роструда (десятки тысяч в год) и действий силовых органов. Как признался глава Минтруда Максим Топилин, зачастую проблемы с невыплатой зарплат работникам ему приходится решать совместно с губернаторами в ручном режиме. Информация об остатках по долгам на конец отчетного периода сама по себе малоинформативна. Из статистики не понятно, по какой причине образуется зарплатная задолженность в тех или иных отраслях. Если в добывающей отрасли и в сельском хозяйстве невыплата зарплат объясняется в основном неуемной жадностью руководства предприятий, то в обрабатывающей промышленности, транспорте, научных исследованиях и разработках и так далее причины скорее всего совсем другого характера. И еще не понятно, за счет каких ресурсов были погашены 9 млрд долгов по зарплатам в первом полугодии этого года. Если за счет кредитов, то очень скоро эти долги «всплывут» вновь. Министр труда Топилин докладывает президенту о том, что в этом году достигнуты некоторые успехи в снижении зарплатных долгов, их размер уменьшен на 1 млрд руб. (по состоянию на сентябрь этого года), но вот за счет чего этот результат достигнут, понять сложно. Почти половина долгов образуется из-за отсутствия у предприятий собственных средств, значительная часть этих предприятий находится в стадии банкротства. А это означает, что к следующему отчетному периоду должников будет меньше, но не потому что дисциплина с выплатами на предприятиях возросла, а просто предприятий стало меньше, то есть, уменьшилась статистическая база и только. Нет предприятия, нет работников, нет и долгов. Можно ли считать это успехом в работе, чиновникам виднее. Кстати, даже по поводу публикуемых Росстатом данных тоже есть некоторые сомнения. Например, ведомство приводит цифру зарплатных долгов по Ростовской области 60 млн руб., а шахтеры сообщают, что только на «Кингкоуле» задолженность по зарплате составляет почти 400 млн руб. Подобного рода расхождения с официальной статистикой можно обнаружить и в других регионах. К примеру, по данным Росстата, в Омской области зарплатные долги менее 17 млн руб., а местная пресса сообщает о том, что только на одном НПО «Мостовик» задолженность предприятия перед работниками превышает 600 млн руб.

Не охватывает, естественным образом, официальная статистика картину о состоянии долгов по зарплате в малом бизнесе, в теневом секторе экономики, неизвестно, сколько недоплачено зарплат в «конвертах». По официальным данным, уровень долгов по зарплатам составляет менее 1% от совокупного фонда заработной платы, и сокращение этого долга в текущем предвыборном году аж на целый 1 млрд руб. (четверть официального долга), о котором доложил глава Минтруда президенту Путину, сильно впечатляет. Успехи налицо, есть что показать электорату.

Источник: http://kapital-rus.ru/articles/article/pora_privlekat_silovikov_kak_prezident_putin_razbiraetsya_s_zadoljennostyam/