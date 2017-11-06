«Метро» попросил покупателей вернуть мясо «Евродона» из-за гриппа птиц

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Гипермаркеты "Метро" в Москве и Московской области попросили покупателей вернуть мясо индейки ростовского производителя "Евродон" после обнаружения в замороженной продукции вируса птичьего гриппа, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ООО "Метро Кэш энд Керри".

В мае этого года управление Россельхознадзора обнаружило во время внеплановой проверки в пробах мяса, фарша, голени и крыльях индейки опасный вирус птичьего гриппа. Продукцию изъяли с прилавков магазинов, запретили поставки из распределительного центра. Поставщика оштрафовали на 300 тысяч рублей.

"Мы предприняли меры по информированию своих покупателей о несоответствии и отзыве продукции. Важно подчеркнуть, что несоответствие было выявлено только в замороженной продукции (а не в охлажденной), менее востребованной у покупателей", - отметили в пресс-службе гипермаркета.

Гипермаркет также отказался от сотрудничества с поставщиком из-за риска покупки зараженного мяса.

Напомним, птичий грипп вспыхнул на участке выращивания молодняка компании "Евродон" в декабре прошлого года. Уничтожили около 700 тысяч голов. Убытки компании достигли почти 2 миллиардов рублей. Ранее в продукции компании нашли также кишечную палочку, сальмонеллы и антибиотики, пишет rostovgazeta.ru.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17547-Metro-poprosil-pokupatelej-vernut-mjaso-Evrodona-iz-za-grippa-ptic