В Калининградской области продолжается призыв граждан на военную службу

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На Балтийском флоте осенняя призывная компания проходит в соответствии с установленным планом призыва граждан на военную службу. На сегодняшний день в соединения и части Балтийского флота уже отправлено более 300 новобранцев призыва «Осень - 2017».

В рамках осенней призывной кампании в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибудет свыше трех тысяч новобранцев из более чем 20 регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других. Кроме того, флотские ряды пополнят порядка 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков. Данные военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

Стоит отметить, что на призывных комиссиях и сборном пункте Калининградской области постоянно работают представители уполномоченного по правам человека, общественных организаций, на заседания приглашаются родители призывников. Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие. Каждый призывник получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Так же в военкоматах новобранцам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

Источник: пресс-служба Балтийского флота