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Десять тяжелых огневых систем ТОС-1А передадут Минобороны России в ноябре

Тяжелые огневые системы ТОС-1А передадут Минобороны России в ноябре. По гособоронзаказу предприятие-изготовитель поставит в войска 10 единиц этого вооружения.

Огнеметная система предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Благодаря модернизации образца дальность стрельбы увеличена до 6 км. Наведение пусковой установки на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится электрогидравлическими приводами с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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Категория: Новости / В России

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