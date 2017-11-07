Первый серийный МРК проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре

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В ноябре состоится спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800, строящегося на кораблестроительном предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Головной корабль этого проекта «Ураган» уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы.

Проект 22800 (шифр «Каракурт») разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-Морского Флота. Военно-научное сопровождение создания проекта этих кораблей осуществлял Военный учебно-научный центр ВМФ.

Вооружение кораблей проекта 22800 включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного вооружения корабля являются комплекс высокоточного ракетного оружия.

Впервые перспективный облик корабля был представлен общественности на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации