Работы по строительству обхода Краснодарского железнодорожного узла набирают обороты

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Выездное совещание, посвященное строительству обхода Краснодарского железнодорожного узла, провели заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому региону Михаил Щербаков и глава кубанской столицы Евгений Первышов.

Строительство обхода Краснодараведется в рамках инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская». Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Юга России, обеспечив перевозку грузов в объеме, который по оценкам Института экономики развития транспорта, может достигнуть более 125 млн тонн в год.

На сегодняшний день через Краснодар проходит основная масса транзитных грузов, направляемая в адрес Новороссийска, Туапсе и станций Таманского полуострова. Открытие обхода Краснодарского железнодорожного узла позволит перенаправить более 50% грузовых составов, минуя кубанскую столицу.

Глава Краснодара отметил актуальность запуска Краснодарского обхода для решения транспортных проблем города и строительства новых путепроводов.

В ходе реализации проекта предполагается строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии протяженностью 69 км от станции Козырьки до новой станции Гречаная по территории Кореновского, Тимашевского и Калининского районов Краснодарского края. На данном участке также появятся новые станции Кирпили и Бейсужек.

Активная фаза строительства обхода Краснодарского железнодорожного узла начата в текущем году. В настоящее время ведется отсыпка земляного полотна для нижней части строения пути, строительство мостов, путепроводов и проездов для сельскохозяйственной техники, обустройство верхнего строения пути и объектов энергетического хозяйства.

В целях обеспечения транспортной безопасности проектом предусмотрено пересечение автомобильной и железной дороги в разных уровнях. В ходе реализации проекта будет построено 29 искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы.

В 2018 году запланировано завершение комплекса основных работ, а также строительство объектов гражданского хозяйства и установка устройств СЦБ.