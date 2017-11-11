Экипажи Су-24М в Калининградской области выполнили задачи по дозаправке самолетов в воздухе

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В рамках плановых учебно-тренировочных полетов пилоты бомбардировочной авиационной эскадрильи (Су-24М) морской авиации Балтийского флота выполнили полеты с отработкой дозаправки топливом в воздухе над Калининградской областью.

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78. Всего к отработке сложного элемента было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправка в воздухе проводилась как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки. К ней допускаются только опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/ч приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов Су-24М и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту