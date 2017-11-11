Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о списании долгов добросовестных граждан

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В Госдуму внесён законопроект о списании долгов добросовестных граждан. Закон закрепляет право суда списывать долги граждан-банкротов, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. Процедура банкротства для физических лиц должна преследовать социально-реабилитационную цель, а не только удовлетворение требований кредиторов, рассказал в эфире радио Sputnik автор законопроекта, депутат Госдумы, председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

«Тема банкротства всегда очень дискуссионная, острая. На площадке нашего комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям мы несколько раз проводили тематические заседания и слушания, все они показывали одно. Если говорить о банкротстве и юридических, и физических лиц, к сожалению, процедуры, которые работают сегодня, не достигают самой главной цели, которая должна быть у процедуры банкротства – реабилитации и сохранения. Процедура банкротства для физических лиц работает около 2-х лет для граждан, которые имеют просроченную задолженность более, чем на 3 месяца в размере более полумиллиона рублей. За два года процедуру прошли чуть больше 40 тысяч из порядка 700 тысяч человек, около 6%. Процедура, которая прописана законодательством, не достигает нужной цели. Люди, которые действительно попадают в сложные ситуации, у которых даже имущества нет, часто не допускаются к процедуре банкротства со стороны судов. Процедура банкротства для физических лиц должна преследовать социально-реабилитационную цель, а не только удовлетворение требований кредиторов. Законопроектом мы закрепляем в том числе, что отсутствие у человека имущества не означает, что ему могут отказать в прохождении процедуры и не избавить от долгов. Это должно содействовать достижению истинной цели процедуры банкротства. Мы исключаем возможность банкротства для испытывающих временные трудности, в случаях фиктивного банкротства, должны обеспечить безопасность процедуры в отношении чистоты и недопущения мошенников. Должна быть исследована вся история, предлагаемые поправки не противоречат ограничениям, которые есть на сегодняшний день в законе о банкротстве. Прописана там и новая процедура, связанная с публичностью информации о передаче долгов от кредитора иным организациям. Деятельность коллекторов – одна из граней, люди часто не знают, что их долг кому-то передан, а должник имеет право знать. Приоритет в законотворческой работе должен быть направлен на максимальную открытость всех процедур, которые связаны с соблюдением прав граждан вне зависимости от ситуации, в которой они находится. Этот законопроект направлен в том числе на повышение прозрачности процедуры работы с долгами граждан», – считает эксперт.